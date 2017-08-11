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Gençlik ve Spor Bakanı Bak'tan 2017-2018 futbol sezonu mesajı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Süper Lig ile TFF 1. Lig'de 2017-2018 sezonunun tüm spor camiasına ve sporseverlere hayırlı olmasını diledi.

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Gençlik ve Spor Bakanı Baktan 2017-2018 futbol sezonu mesajı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Süper Lig ile TFF 1. Lig'de 2017-2018 sezonunun tüm spor camiasına ve sporseverlere hayırlı olmasını diledi.

Bakan Bak, yayımladığı mesajda, yeni sezonun Süper Lig'e adı verilen merhum İlhan Cavcav'a yakışır bir şekilde saygı, dostluk ve hoşgörü çerçevesinde geçeceğine yürekten inandığını belirterek, "Bu sezonda en büyük dileğim, sporda şiddet olaylarının ve tribün terörünün değil, sadece futbolun konuşulduğu bir sezon olmasıdır." ifadelerine yer verdi.

Süper Lig ve TFF 1. Lig'de mücadele edecek tüm takımlara başarılar dileyen ?Bakan Osman Aşkın Bak, mesajında şunları kaydetti:

"Türk sporunu yönetenler olarak sporda şiddet sorununun kalıcı bir şekilde çözülmesi için gereken bütün adımları kararlı bir şekilde atmaya devam edeceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. Bunun için de kulüp yöneticilerinden taraftarına, sporcusundan teknik heyetine, kısaca futbolun tüm paydaşlarına büyük görev düşüyor. Yürekten inanıyorum ki Avrupa'nın sayılı ligleri arasında yer alan Süper Lig'de mücadele eden takımlarımız, bu sene alacakları sonuçlar ve kazanacakları başarılarla Türk futbolunun marka değerini daha da yükseltecektir. Dolayısıyla saygı, sevgi ve dostluk çerçevesinde, mücadele, heyecan, sportmenlik ve fair play ruhunun hakim olduğu bir sezon geçirmemiz en büyük dileğimizdir."

Etiketler: TFF 1. Lig, süper lig, osman aşkın bak, Gençlik ve Spor Bakanı
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