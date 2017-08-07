  • 07 AĞUSTOS 2017, PAZARTESI

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Gençlik ve Spor Bakanı Bak: En önemli işimiz şiddeti önlemek olacak

Gençlik ve Spor Bakanı Bak, Beşiktaş-Atiker Konyaspor maçında yaşanan taşkınlıklara tepki göstererek, "En önemli işimiz şiddeti önlemek olacak." dedi.

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Gençlik ve Spor Bakanı Bak: En önemli işimiz şiddeti önlemek olacak

Atiker Konyaspor'un Beşiktaş'ı 2-1 mağlup ederek Turkcell Süper Kupa'nın sahibi olduğu maçın ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, maçta yaşanan taşkınlıklara tepki gösterdi.

Bakan Bak, Süper Kupa'yı kazanan Atiker Konyaspor'u da tebrik etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Turkcell Süper Kupa finalinde Beşiktaş'ı 2-1'lik skorla mağlup ederek Süper Kupa'yı kazanan Atiker Konyaspor'u kutladığını belirterek, "Gösterdiği başarılı performansın ardından Süper Kupa’yı tarihinde ilk kez evine götüren Atiker Konyaspor'un tüm takım oyuncularını, teknik ekibi ve yönetimi tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

"Bizim gibi bir ülkenin insanlarına yakışmıyor"

Sporun içerisinden gelen bir yönetici olarak, Futbol Federasyonu ve ilgili kurumlarla şiddet konusunun üzerine çok etkili bir şekilde gideceklerini belirten Bakan Bak, "En önemli işimiz şiddeti önlemek olacak. Burada gördüğümüz tablo hem Türk sporuna hem de bizim gibi misafirperver bir ülkenin insanlarına yakışmıyor. Şiddetle ilgili konuları çok detaylı bir şekilde ele alıp, 6222 sayılı yasanın gerekleriyle ilgili birimlerle koordineli bir şekilde bu tip olayların meydana gelmemesi için önleyici tedbirlerinden başlayıp yasanın gerektirdiği uygulamaların yapılması bizim için önem arz ediyor." ifadelerini kullandı.

Şiddete müsaade edemeyeceklerini vurgulayan Gençlik ve Spor Bakanı, şöyle devam etti:

"Tabii dünyanın sorunu futboldaki bu şiddet, fanatik taraftarların durumu. Bunu çözmek için taraftarın eğitiminden, onlarla ilişki kurulması noktasına ve alınacak tedbirleri de en iyi şekilde değerlendirerek yasa çerçevesinde bu işin tekrarlanmaması için önemleri almaya çalışacağız."

Etiketler: gençlik ve spor bakanı osman aşkın bak, Süper Kupa Finali
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