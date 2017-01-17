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Buradasınız : » » Gençlerbirliği'nin kupadaki konuğu Fenerbahçe

Gençlerbirliği'nin kupadaki konuğu Fenerbahçe

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nda lider Gençlerbirliği, yarın sahasında Fenerbahçe ile karşılaşacak.

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Gençlerbirliğinin kupadaki konuğu Fenerbahçe

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nda son 16 turuna yükselmeyi garantileyen Gençlerbirliği, 5. hafta maçında yarın Fenerbahçe'yi konuk edecek.

Ankara 19 Mayıs Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmada, hakem Ümit Öztürk düdük çalacak.

Spor Toto Süper Lig'de ikinci bölümün ilk maçında Kasımpaşa'ya deplasmanda 3-0 yenilen Gençlerbirliği, kupada moral bulmaya çalışacak.

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nda 4'te 4 yapan Gençlerbirliği, 12 puanla lider durumda bulunuyor. Fenerbahçe ise 7 puanla 3. sırada yer alıyor. AA

Etiketler: Ziraat Türkiye Kupası, gençlerbirliği, Fenerbahçe
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