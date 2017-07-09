Gençlerbirliğinden 'yıkım ertelensin' ricası

Gençlerbirliği Kulübü Basın Sözcüsü Hakan Kaynar yaptığı açıklamada, başkent ekibinin Spor Toto Süper Lig maçlarını oynayacağı stada ilişkin yetkililerle görüşmelerinin devam ettiğini söyledi.

"19 Mayıs Stadı'nın yıkılma kararı kesin olduğunu hatırlatan Kaynar, "Yeni stat yapılacağı için biz de çok mutluyuz ancak buradan bir mağduriyet yaşamamanın çözümleri üzerine düşünüyoruz." dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç'a, Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan'a, Ankara Valisi Enver Topaca'ya kulüp olarak gösterdikleri ilgi için teşekkür eden Kaynar, şöyle konuştu:

"Federasyonumuz da bu süreçte son derece hızlı ve yapıcı bir çalışma yürüttü ancak gönülden şu soru da geçmiyor değil, Eryaman'da yapımına devam edilen bir stat var. O bitene kadar ya da OSTİM Stadı hazır duruma getirilene kadar 19 Mayıs Stadı'nın yıkımı ertelense bu süreci Ankara olarak sorunsuz atlatacağız. Belki bir altı ay bile bize çok derin bir nefes aldırır."

Türkiye Futbol Federasyonu ve Ankara Valiliği ile birlikte stat konusuna çözüm bulmaya çalıştıklarını dile getiren Kaynar, "Federasyon, Ankara'da alternatif olarak görülen OSTİM Stadı için eksikleri belirledi. Burası eksiklikler tamamlandığında son karar alınacak." diye konuştu.

Kaynar, stat konusundaki belirsizlik nedeniyle "gürültü çıkarma" gibi bir niyetlerinin olmadığını, yetkililerin bu konuda çok samimi bir şekilde kırmızı-siyahlı takıma yardımcı olmaya çalıştığını dile getirdi.