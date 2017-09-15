Gençlerbirliği'nde 'sınıf atlama' hesapları

Gençlerbirliği'nin teknik direktörü Mesut Bakkal, 4. kez geldiği kırmızı-siyahlı takımın başında çıktığı ilk Trabzonspor karşılaşması, 8 yıl yardımcılığını yaptığı bordo-mavili ekibin teknik direktörü Ersun Yanal, Şenol Güneş yönetiminde Şampiyonlar Ligi'nde Porto'yu 3-1 yenerek, grup maçlarına başlayan Beşiktaş ve Gençlerbirliği'ne ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Teknik direktör Ümit Özat ile yolların ayrılmasının ardından kırmızı-siyahlı ekipte göreve başlayan Bakkal, deplasmanda 3-1 kaybettikleri Trabzonspor'un güçlü bir ekip olduğunu belirterek, "Bizim de durumumuz belliydi. İyi başlayıp golü bulan ve kazanabilecek duruma da geldiğimiz maçı kaybettik. İnsanlar iyi mücadele ettiğimizi düşünebilir ama benim için yeterli değil." diye konuştu.

Bordo-mavili ekibin teknik direktörü Ersun Yanal ile 8 yıl kulübede birlikte olduklarını hatırlatan Bakkal, "Ersun hocanın bende yeri ayrı. Ersun Yanal'ın 8 yıl yardımcılığını yaptım, iyi ki çalışmışız. Herkes bu karşılaşmalarda işe usta-çırak tarafından bakıyor ama ben bunları artık geçtiğimizi düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

"Yakın temas"

Bakkal, istatistiklerde en az top çalan takım olduklarını, bu durumu aşmaları gerektiğini vurgulayarak, "Bunlar çok önemli detaylar, çözmemiz gerekiyor. Durumun oyuncu kalitesiyle alakası yok. Bunların içerideki enerjiyle, inanmayla ilgisi var. Antrenmanlarda bunu sağlamaya çalışıyoruz." diye görüş belirtti.

Takımın sezonun ilk 4 maçında "alan kapatmada" iyi olduğunu ancak bu duruma karşın goller yediğini ifade eden Bakkal, şöyle konuştu:

"Yakın temas önemli. Yerleşimde çok iyiyiz ama gol yiyoruz. Bu ne demektir; temas etmiyoruz, uzak oynuyoruz yani top rakipteyken daha iyi oynamamız gerektiğini söylüyorum. Oyuncu grubu inanılmaz derecede katkı sağlıyor. Dayanıklılığımız bu bağlamda biraz daha gelişecek. Bunları yaparken maçlarda da sonuç almamız önemli. Motivasyon yüksek olursa çok daha iyi yerlere geleceğimizi düşünüyorum. Yaş ortalaması 24 olan bir takım var. Ekibin, sonuçlar iyi oldukça çok daha üretken olacağına eminim. Çok samimi ve dediğini yapmaya niyetli bir takımımız var. Bu bizi sınıf atlatacak diye düşünüyorum."