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Gençlerbirliği'nde Ahmet Oğuz ile sözleşme uzatıldı

Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nde takım kaptanlarından Ahmet Oğuz'un sözleşmesi 2021 yılına kadar uzatıldı.

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Gençlerbirliğinde Ahmet Oğuz ile sözleşme uzatıldı

Gençlerbirliği'nin takım kaptanlarından Ahmet Oğuz'un sözleşmesi 2021 yılına kadar uzatıldı.

Kırmızı-siyahlı takımın altyapısında yetişen ve A Milli Takım'a kadar yükselen Ahmet Oğuz'un 31 Mayıs 2019'da sona erecek sözleşmesini 2021'e kadar uzatan kulüp başkanı Murat Cavcav, 24 yaşındaki sağ bekin yıllık ücretlerinde de iyileştirme yaptı.

Murat Cavcav'ın, takımın birinci kaptanı sol bek Uğur Çiftçi ile de bir görüşme gerçekleştirdiği bildirildi. Görüşmede Cavcav'ın, milli futbolcuya yıllık ücretini yükselterek 4 sezonluk anlaşma teklif ettiği, bir yıllık mukavelesi bulunan Uğur'un ise düşünmek için zaman istediği öğrenildi.

Etiketler: gençlerbirliği, ahmet oğuz, süper lig
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