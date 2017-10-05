  • 05 EKIM 2017, PERŞEMBE

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Gençlerbirliği yönetim kurulunda 5 istifa

Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nde yönetim kurulu üyesi 5 kişi istifa etti.

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Gençlerbirliği yönetim kurulunda 5 istifa

Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği Kulübünün asbaşkanları Şahin Kartal ve Arda Çakmak, genel sekreter Sinan Gürsoy, sayman Hıfzı Kuruşa ile basın sözcüsü Hakan Kaynar, yönetim kurulundan istifa ettiklerini duyurdu.

Yazılı ortak basın açıklamasında, "Biz aşağıda isimleri bulunanlar Gençlerbirliği Spor Kulübü yönetim kurulundan istifa ediyoruz. 94 yıllık tarihe sahip bu köklü çınarın her geçen gün içten içe çürütülmesine şahit olmak istemiyoruz. Kötü gidişata karşı yaptığımız her türlü itirazı duymak istemeyen bir yönetim tarzıyla beraberliğimiz bugün itibarıyla mümkün değildir." ifadelerine yer verildi.

Etiketler: gençlerbirliği, süper lig, istifa
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