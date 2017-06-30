Gençlerbirliği sezonu açtı

Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik direktör Ümit Özat yönetiminde gerçekleştirilen antrenman öncesi kurban kesildi.

Antrenmana ısınma koşusuyla başlayan futbolcular, daha sonra pas-kontrol çalışması yaptı. Sezonun ilk antrenmanı, koşu ve açma germe hareketleriyle sona erdi.

Yeni transferler Petar Skuletic, Serdar Özkan, Ousmane Ndiaye ve Ahmet İlhan Özek ile altyapıdan gelen Berat Ayberk Özdemir, Yıldırım Mert Çetin ve Alaaddin Okumuş da antrenmana katıldı.

Özat'ın ekibi değişti

Teknik Direktör Ümit Özat'ın ekibinde değişiklikler yaşandı.

Yeni sezonda Özat'ın yardımcılıklarını Önder Engin, Gökhan Tokgöz, Aydın Toscalı, Ali Eraslan, Ferdi Tatlı, Eren Aydın ve Güven Varol yapacak.

Antrenmana oğlu Aras'la gelen Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ümit Özat, çalışmanın ilk bölümünde yaptığı açıklamada, yeni sezonun başkent ekibine ve Türk futboluna hayırlı olmasını diledi.

Gençlerbirliği'nden ayrılan futbolculara katkılarından dolayı teşekkür eden Özat, transferleri bir an önce tamamlayıp yeni sezona en iyi şekilde hazırlanmaları gerektiğini söyledi.

Cavcav: En kötü ihtimal Eskişehir

Antrenmanın takip eden kırmızı-siyahlı kulübün başkanı Murat Cavcav ise yeni sezonda daha iyi bir Gençlerbirliği izletmek için ellerinden geleni yaptıklarını belirtti.

Cavcav, stat konusunda ise henüz bir gelişmenin yaşanmadığını dile getirerek, yetkililerden bu konuya çözüm bulmalarını istedi.

Yaşanan sürecin kendilerini üzdüğünü ifade eden Cavcav, şunları söyledi:

"Yetkililerden bilgi bekliyoruz. Bize en yakın zamanda mutlaka haber verecekler. İsteğimiz Yenikent'te (Osmanlı Stadı) oynamak. Olursa Yenikent'te oynayacağız, olmazsa bilemiyoruz. En kötü ihtimal Eskişehir. Yetkililerden acil bir çözüm bekliyoruz. Gençlerbirliği için hayırlısı neyse o olsun diyoruz. Beklemekten başka bir çaremiz yok." AA