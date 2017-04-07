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Gençlerbirliği sahasında çok farklı

Gençlerbirliği, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında sahasında 8 Nisan Cumartesi günü Antalyaspor'u ağırlayacak.

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Gençlerbirliği sahasında çok farklı

Ankara 19 Mayıs Stadı'nda saat 15.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem, Hüseyin Göçek yönetecek.
Başkent ekibinde geçen hafta deplasmanda oynanan ve kırmızı-siyahlı ekibin 3-0 mağlup olduğu Beşiktaş maçında sakatlanan Ahmet Oğuz, takımdaki yerini alabilecek.

Kart cezalı futbolcusu bulunmayan Ankara temsilcisinde tedavilerine devam edilen Agon Mehmeti ve Tokelo Rantie, Antalyaspor'a karşı forma giyemeyecek.

Sadece Galatasaray'a kaybetti

Süper Lig'de sahasındaki tek yenilgisini 7. haftada Galatasaray'dan alan Gençlerbirliği'nin dış sahanın aksine Ankara'daki başarılı performansı dikkati çekiyor.

Ankara'da sadece 1 kez yenilen kırmızı-siyahlılar, teknik direktör Ümit Özat'ın göreve başlamasının ardından ise 19 Mayıs Stadı'nda mağlubiyet yaşamadı.

Başkentte 12 maçta 6 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 23 puan toplayan Gençlerbirliği, iç saha sıralamasında 8. durumda bulunuyor.

Deplasmanda çıktığı 13 maçta sadece 2 kez kazanabilen kırmızı-siyahlı ekip, 3 beraberlik ve 8 mağlubiyetlik aldı.
 

Etiketler: gençlerbirliği, SPor Toto Süper Lig, 27. hafta, Antalyaspor
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