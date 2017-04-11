Gençlerbirliği ile Gaziantepspor erteleme maçına çıkacak

Spor Toto Süper Lig'de Gaziantepspor ile Gençlerbirliği arasındaki 18. hafta erteleme maçı, yarın yapılacak.
Gençlerbirliği'nin duayen başkanı İlhan Cavcav'ın vefatı nedeniyle ertelenen karşılaşma, Gaziantep Stadı'nda oynanacak ve saat 17.30'da başlayacak. Karşılaşmayı, hakem Mete Kalkavan yönetecek.
Başkent temsilcisinde, sakatlıkları bulunan Agon Mehmeti ve Tokelo Rantie'nin yanı sıra kadroya maç tarihinden sonra katılan Murat Duruer, Anıl Karaer ve Etien Velikonja yer almayacak.
Karşılaşma öncesinde Gençlerbirliği 33 puanla 13, Gaziantepspor ise 22 puanla 17. sırada yer alıyor.