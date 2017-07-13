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Gençlerbirliği, Fenerbahçe'li futbolcuyu kadrosuna kattı

Fenerbahçe'nin genç oyuncusu Erdi Can Şehit, 2017-2018 sezonunda Gençlerbirliği'nin formasını giyecek.

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Gençlerbirliği, Fenerbahçeli futbolcuyu kadrosuna kattı

Kırmızı-siyahlı kulübün genel menajeri Emrah Atasoy, 2019'a kadar sarı-lacivertli kulüple sözleşmesi devam eden 21 yaşındaki merkez orta saha oyuncusunu önümüzdeki sezon için kiraladıklarını söyledi.

Başkent ekibi, 1 yıl bedelsiz olarak kadrosuna kattığı Erdi Can'ı Hollanda kamp kadrosuna da dahil etti.

Erdi Can Şehit
Sakarya'da 30 Mart 1996'da doğan Erdi Can Şehit, bir dönem Egemen Korkmaz, Tuncay Şanlı ve Volkan Demirel gibi isimlerin menajerliklerini yapan Erdinç Şehit'in oğlu.

Futbola 2006 yılında Sakaryaspor'da amatör olarak başlayan Erdi Can, 6 yıl bu kulüpte oynadıktan sonra profesyonelliğe adım attı.

Fenerbahçe'ye 2014 yılında transfer olan genç futbolcu, Tavşanlı Linyitspor, Kayseri Erciyesspor ve Kartalspor'da kiralık forma giydi.

Etiketler: gençlerbirliği, Fenerbahçe, transfer
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