Gençlerbirliği devre arasına kadar 19 Mayıs Stadyumu'nda

Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Murat Cavcav, Süper Lig maçlarını Eskişehir'de oynaması gündeme gelen kırmızı-siyahlı takımın, sezonun devre arasına kadar Ankara 19 Mayıs Stadı'nda rakiplerini ağırlayacağını söyledi.

Murat Cavcav, AA muhabirine yaptığı açıklamada Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile telefonda görüştüğünü belirterek, "Bakanımız müjdeyi verdi." dedi.

Bak ile görüşmesinde durumu izah ettiğini dile getiren Cavcav, "Bakanımız, Gençlerbirliği Kulübü'ne, camiaya maçlarımızı ocak ayına kadar Ankara 19 Mayıs Stadı'nda oynayabileceğimiz müjdesini verdi. Gençlerbirliği'nin başkanı olarak başta Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız, Belediye Başkanımız, Spor Bakanımız, Spor Genel Müdürümüz, emeği geçen, desteklerini bizden esirgemeyen herkese teşekkür ederim." diye konuştu.

Camia olarak bu sorunun üstesinden geldiklerini ifade eden Cavcav, şunları kaydetti:

"Bizim için çok iyi oldu. Bu sene İlhan Cavcav sezonu oynanacak. Karar bu nedenle de çok önemli. Maçlarımızı Ankara'da 19 Mayıs Stadı'nda, eski stadımızda oynamaya devam edeceğiz. Bu bizim için büyük avantaj. Takım içerisinde bir huzursuzluk vardı, futbolculara sürpriz oldu. Camia olarak bunu çözdük. Umarım, bu sezondan sonra yeni stadımıza kavuşur, yeni stadımızda maçlarımızı oynarız. Emeği geçen herkese tekrar tekrar çok teşekkür ediyorum."

Bu arada yarın başlayacak Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Ankara Şubesi Futbol Turnuvası karşılaşmaları da 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak.