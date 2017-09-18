'Genç Sultanlar' yurda döndü

2017 FIVB Dünya 23 Yaş Altı Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nın finalinde Slovenya'yı yenerek kupanın sahibi olan Türk Milli Takımı, yurda döndü.

Slovenya'nın başkenti Ljubljana'dan kalkan uçakla Atatürk Havalimanı'na gelen milli voleybolcuları Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Gençlik Spor İstanbul İl Müdürü Cemil Boz ve federasyon yetkilileri çiçeklerle karşıladı.

Havalimanında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Üstündağ, Türkiye'ye dünya şampiyonluğu kazandırdıkları için çok mutlu ve gururlu olduklarını söyledi.

Elde edilen başarıdan dolayı emeği geçen herkese teşekkür eden Üstündağ, "Türk voleyboluna güzel şeyler yaşatmaya devam ediyoruz. Bugün uluslararası organizasyonlarda hem mükemmel ev sahipliği yapıyoruz hem de mükemmel sonuçlar elde ediyoruz. Bu bizim için Türk voleybolu adına çok önemli. Üç yıl önce beşincilikle başlayan, sonraki turnuvada ikincilik elde eden ve bugün de artık final oynayıp şampiyonluğu kazanan bir takıma sahibiz. Bunlar geleceğin sultanları, pırıl pırıl gençler. Çok mücadele ettiler, çok emek harcadılar. Buralara kolay gelinmiyor. Bu sonucu bekliyorduk. Bizim her turnuvada hedefimiz madalya. Bu başarıyı Türk halkına, ülkemize, şehit ve gazilerimize armağan ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Başantrenör Ataman Güneyligil ise takım olarak çok gururlu olduklarını dile getirdi.

Güneyligil, yakalanan başarıdan dolayı gururlu olduğunu belirterek, "Federasyonumuza sağladığı imkanlardan dolayı teşekkür ediyorum. Burada 12 kişiyiz ama mayıs ayından beri 30'a yakın sporcuyla çalıştık. Bu, hepsinin başarısı. Hepsinin emeğine teşekkür ediyorum. Zorluklar içinde bu başarıyı yakalamak daha önemliydi. O yüzden çok gururluyum. Önemli bir yapılanma var, bu başarıların devamı gelecektir." diye konuştu.

Takım kaptanı Çağla Akın da mutluluğunu ve gururunu kelimelerle anlatmanın mümkün olmadığını ifade etti.

Zor bir turnuva geçirdiklerini aktaran Çağla, sonunda kupayı elde ettikleri için gururlu ve mutlu olduklarını aktardı.