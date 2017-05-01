Genç milli futbolcular şampiyonluk peşinde

Futbolda 3-19 Mayıs'ta Hırvatistan'da düzenlenecek 17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Finalleri'nde yer alacak Türk Milli Takımı'nın oyuncularından Berke Özer, Ozan Muhammed Kabak, Hasan Ali Adıgüzel ve Kerem Atakan Kesgin, hedeflerinin şampiyonluk olduğunu söyledi.

Berke Özer: Güçlü bir takımız

Açıklamada bulunan genç futbolculardan Berke Özer, Avrupa Şampiyonası Finalleri'nde yer aldıkları grupta Hırvatistan, İspanya ve İtalya gibi güçlü takımlarla karşı karşıya geleceklerini ancak kendilerine duydukları güvenin tam olduğunu belirtti.

TFF 1. Lig takımlarından Altınordu'nun da formasını giyen kaleci Berke, gruptaki tüm takımlarla daha önce karşılaştıklarını hatırlatarak, "Biz de güçlü bir takımız. Grubumuzdaki tüm takımlarla daha önce oynadık ve çoğunu yendik. Yine yenebiliriz. Dört senedir birlikte oynayan bir takımız, ekip içindeki arkadaşlık çok iyi, bunun da bize faydasının olacağını düşünüyorum." dedi.

Ozan Muhammed Kabak: Kendimize çok güveniyoruz

Milli takımın stoperlerinden Ozan Muhammed Kabak, çok iyi bir arkadaşlık ortamına sahip olduklarını vurgulayarak, "Avrupa Şampiyonası'nda da ilk başta gruptan çıkmayı düşünüyoruz. Sonrasında da inşallah ilk 5'e kalacağız. İspanya, Hırvatistan ve İtalya tabii idol ülkeler, iyi futbol oynuyorlar ama biz de en az onlar kadar iyiyiz. Kendimize çok güveniyoruz. Sahaya çıkıp başa baş oynayacağız." diye konuştu.

Kerem Atakan Kesgin: İnşallah şampiyon olarak döneriz

Bu sezon ilk kez Bucaspor A Takım formasını da giyen Kerem Atakan Kesgin, Avrupa Şampiyonası Finalleri'nde başarılı olacaklarına inandığını aktardı.

Şampiyonada öncelikle ilk 5'e girerek Dünya Şampiyonası vizesi almayı istediklerini anlatan Kerem, "İlk 5'e girdikten sonra da hedefler değişecek ve şampiyonluğa dönüşecektir. İnşallah şampiyon olarak Türkiye'ye döneriz. Şampiyonluk kimseyi şaşırtmaz, çünkü gücümüzün farkındayız. Çalışıp kendimizi geliştirmeye devam edersek, bu kadronun büyük bölümü A Milli Takım formasını da giyebilir." diye konuştu.