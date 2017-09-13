  • 13 EYLÜL 2017, ÇARŞAMBA

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Genç judocuların Avrupa sınavı

Slovenya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek Avrupa Gençler Ferdi ve Takım Judo Şampiyonası'na katılacak milli takım kafilesi, yarın İstanbul'dan hareket edecek.

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Genç judocuların Avrupa sınavı

Slovenya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek Avrupa Gençler Ferdi ve Takım Judo Şampiyonası'na katılacak milli takım kafilesi, yarın İstanbul'dan hareket edecek.

Maribor kentinde 15-18 Eylül tarihlerinde düzenlenecek şampiyonada Türkiye, 4 erkek ve 10 kadın olmak üzere 14 sporcuyla temsil edilecek.

Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz, ümit millilerin elde ettiği başarılı sonuçların ardından genç millilerin de kendilerinden beklenen yüksek performansı sergileyeceklerine inandıklarını belirterek, "Gençlerimizin, yıl boyunca yapılan çalışmaların karşılığını vermek için ellerinden geleni yapacaklarını ve bizleri mutlu edeceklerine yürekten inanıyorum." ifadelerini kullandı. 

Etiketler: judo, Slovenya, judo şampiyonası
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