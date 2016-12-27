Geleneksel sporlar dünyaya tanıtılacak

Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Başkanı Hakan Kazancı, bünyelerinde yer alan ata sporlarını ulusal ve uluslararası seviyede tanıtmanın en öncelikli hedefleri olduğunu söyledi.

Federasyonun olağan genel kurulunda başkanlığa seçilen Kazancı, 2016 yılını değerlendirerek gelecek hedeflerini anlattı.

Geleneksel spor dallarına sahip çıktıklarını belirten Kazancı, "Bünyemizde yer alan ve ata sporlarımız olan bu dalları başta ulusal ve uluslararası seviyede tanıtmak ve başarılı kılmak, itibarını artırmak ve gelecekteki başarısını güvence altına almak istiyoruz. Bu spor dallarının yaygınlaşmasını sağlayıcı fırsatlar oluşturacağız. Geleneksel sporlarımızı dünya spor kültürüne olumlu katkılarda bulunacağı bir yetkinlik seviyesine ulaştırmak federasyonumuzun ana hedeflerindendir." ifadelerini kullandı.

Kazancı, federasyona bağlı spor dallarına özgü kıyafetlerin gözden geçirilerek, geleneksel motiflerin, geleneksel sporlarla bağlantısının güçlendirileceğini belirterek, şöyle konuştu:

"Ayrıca yine spor malzeme ve teçhizatlarında da kulüplere yardım edilmesi ve ülkemizin genelinde yapılabilir faaliyetlerin organize edilerek kulüpleşmenin artırılması da planlarımız arasındadır. Geleneksel spor dallarımızın dünyada tanınırlığının artırılması öncelikli hedefimizdir. Bu hedefimizin devamında ise geleneksel spor dallarının müsabaka kural ve talimatlarının benzer spor dallarının yapıldığı ülkelerle tek tip haline getirilmesinin ardından uluslararası bir federasyonun oluşturulması nihai hedeflerimiz arasındadır."

Şalvar ve Aba Güreşleri Ligi

Başkan Kazancı, tesisleşmeye önem vereceklerini belirterek, "Geleneksel sporların yapılabileceği yeni tesislerin ülkemize kazandırılması hedeflenmektedir. Bununla beraber geçen sene ilk kez yapılan Atlı Cirit Ligi’ne devam edilecek. Ayrıca 2017 yılı içerisinde de Şalvar ve Aba Güreşleri Ligi’nin ilk defa yapılması planlanmaktadır." diye konuştu.

2. Dünya Göçebe Oyunları

Kazancı, 2. Dünya Göçebe Oyunları'nın Türkiye'de düzenlenmesi yönünde girişimlerin bulunduğunu ifade etti.

Oyunların 2016 yılında ETNOSPOR Konfederasyonunun katkılarıyla gerçekleştirildiğini anlatan Kazancı, şunları söyledi:

"Türk dünyasının olimpiyatları olarak kabul edilen 2. Dünya Göçebe Oyunları'na yönelik Kırgızistan ile uluslararası düzeyde çok önemli adımlar atılmaya devam edilmiştir. Oyunların üçüncüsünün 2018 yılında ülkemizde yapılması konusunda üye ülkelerin mutabakatları alınmış olup, bakanlığımız ve genel müdürlüğümüzün uygun görmeleri halinde oyunların ülkemizde yapılması planlanmaktadır."

Federasyon bünyesinde 8 branş bulunuyor

Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Başkanı Kazancı, bünyelerinde, atlı cirit, atlı kızak, atlı okçuluk, aba güreşi (Aşırtmalı, kapışmalı), şalvar güreşi, kuşak güreşi, rahvan binicilik, geleneksel kızak olmak üzere 8 branş bulunduğunu anımsattı.

2016 yılı itibariyle 185 faal kulüp ve 12 bin 630 sporcuları bulunduğu belirten Hakan Kazancı, şunları kaydetti:

"Tüm branşlarda 1. kademede 377, 2. kademede ise 14 olmak üzere toplam 391 antrenörle bin 300 hakemimiz bulunmaktadır. 2016 yılında ilk kez gerçekleştirdiğimiz Atlı Cirit Ligi ile Türkiye Radyo Televizyon (TRT) Kurumu, Spor Toto Teşkilat Başkanlığı, yazılı ve görsel basın yayın organları ile benzeri kamu kurum ve kuruluşlarının daha çok ilgisini çekmiştir. Sadece bu kurum ve kuruluşların ata sporumuz olan Atlı Cirit Ligi’ne gösterdikleri ilgiyle ülkemizin her köşesinde bu spora olan ilgi çoğalmış ve buradan hareketle diğer geleneksel sporlarımızın da ivmesinin artacağı kaçınılmazdır." AA