Geleceğin golfçüleri Antalya'da yetişiyor

Antalya'da ekonomik durumu iyi olmayan ailelerin çocukları aylık 50 liraya aldıkları kurs sayesinde, Türkiye şampiyonalarında dereceler elde ediyor.

Antalya'nın golf sporuyla özdeşleşen ve dünyanın sayılı golf turnuvalarına ev sahipliği yapan Belek Turizm Merkezi'nde faaliyetini sürdüren Belek Golf Akademisi'nde, dar gelirli ailelere mensup 25 çocuk golf öğreniyor.

Kursta eğitim gören 7-18 yaşlarındaki çocuklar, bir yandan Belek'teki ulusal ve uluslararası turnuvalarda yarışmacılara "caddie"lik (oyuncuların vuruş sopalarını taşıyan kişi) yaparak harçlıklarını kazanıyor, diğer yandan katıldıkları turnuvalarda Türkiye dereceleri elde ediyor.

Akademide eğitim alan çocukların arasından bugüne kadar Ali Altuntaş, Emre Oğuz, Gülten Gül Gözüyanık, Hakan Cihangir Tuzcu ve Serkan Akarsu gibi sporcular milli formayı giymeyi başardı.

Sakatlandıktan sonra antrenörlüğe başladı

Kursun kurucusu ve golf antrenörü Cahit Kaya, 1997 yılında hafta sonları harçlık çıkarmak için "caddie"lik yaparken golfü sevmeye başladığını, 2000 yılında aktif olarak golf oynamaya başladığını söyledi.

Kaya, aktif golf hayatında 80'e yakın turnuvaya katıldığını dile getirerek, "Sakatlandıktan sonra sporu bırakarak, antrenörlük eğitimini almaya karar verdim. Eğitimin ardından 2010 yılından itibaren Belek'te 15 fakir çocukla aktif olarak çalışmaya başladım. 2013 yılında Belek Golf Akademisi'ni kurdum. Bilgi ve birikimimi paylaşmamın sonucunda, Serkan Akarsu isimli öğrencim 2015 yılında Türkiye'nin en iyisi olmuştu. 2016 yılında da Ali Altuntaş Türkiye birincisi oldu." diye konuştu.

Sporcularını İsveç'teki golf okuluna kazandıracak

Antrenör Kaya, amacının golf sporunu okullara kadar götürerek, buralardan çok iyi golfçüler çıkarmak olduğunun altını çizdi.

Yetiştirdiği çocuklarda liderlik, öz güven ve odaklanma artışı, disiplinli çalışma özelliklerinin ortaya çıktığını vurgulayan Kaya, şöyle konuştu:

"Golfün pahalı bir spor olduğu söyleniyor. Bana göre değil. Pahalı spor olmamasını sağlamak için de Türkiye'nin ilk golf okulunu kurduk. Geçtiğimiz yaz, inanılmaz bir talep oldu. 600 kişiye golf danışmanlığı yaptık. Golfü öğrenmek isteyen çocuklara aylık 50 liralık bir ücreti var. Çok çalışan çocukları ayırıp yılda altı kere yapılan çocuk turnuvalarında yarıştırıyoruz. İleride onları İsveç'teki bir golf okuluna kazandırmayı düşünüyorum."

Kaya, Türkiye'nin en genç profesyonel golfçüsü olan Ali Altuntaş'ı 2020 Tokyo Olimpiyatları'na hazırladığını de belirterek, "Zor da gözükse öğrencimin olimpiyatlara katılacağına inanıyorum. Ali, idol olarak gerçekten iyi bir noktaya geldi. Avrupa'daki turnuvalarda başarılı olursa, buradaki çocuklarda kendi kendine o hedefi oluşturacaktır." dedi.

"Golfle tanıştığım için çok mutluyum"

Milli sporcu Emre Oğuz da golf sporuna 2010 yılında babasının Türkiye Golf Federasyonunun gençlere yönelik sporcu yetiştirme programına götürmesiyle başladığını belirterek, ilk antrenörü olan Cahit Kaya ile çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.

Yıldızlar liginde birincilik, ikincilik ve üçüncülükler kazandığını anlatan 18 yaşındaki sporcu, 2016 yılında 18 yaş altında Türkiye birinciliğini kazandığını belirtti. Emre Oğuz, golfün hayatına çok olumlu şeyler kattığını dile getirerek, "Şu anda golf oynamıyor olsam dışarıda, daha boş ve insanların değersiz gördüğü biri olabilirdim. Golfle tanıştığım için çok mutluyum." diye konuştu. AA