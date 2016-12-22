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Gaziantespor'dan kupada ilk galibiyet

Gaziantespor evinde Kırklarelispor'u 2-0 yendi.

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Gaziantespordan kupada ilk galibiyet
Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 3. hafta maçında Gaziantepspor, sahasında Spor Toto 2. Lig ekiplerinden Kırklarelispor'u 2-0 yendi. Gaziantepspor bu sonuçla grupta ilk kez puan kazanırken, Kırklarelispor ise oynadığı üçüncü maçı da kaybetti.
 
Bu arada sabah saatlerinden itibaren kentte etkili olan kar yağışı nedeniyle maça saatler kala temizlik çalışması yapıldı. Maç sırasında da zaman zaman saha temizlenerek mücadeleye devam edildi.
 
29. dakikada Gaziantepspor'un ilk golü geldi. Soldan gelişen atakta Orkan Çınar'ın pasıyla topla buluşan Kolar, gelişine yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0
 
71. dakikada Gaziantepspor maçın skorunu belirledi. Doğanay Kılıç, ceza sahasında rakip oyuncu Ahmet Devret ile girdiği mücadelede yerde kalınca, hakem Murat Özcan penaltı noktasını işaret etti. Penaltıyı kullanan İlhan Parlak, meşin yuvarlağı filelere gönderdi ve Gaziantepspor karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı.
 
Stat: Kamil Ocak
 
Hakemler: Murat Özcan, Orkun Aktaş, Mehmet Yıldırım
 
Gaziantepspor: Erten Ersu, Kisliak, Şenol Can, Rajtoral (Dk. 46 Alpay Koçaklı), İlker Günaslan, Putsila (Dk. 75 Oktay Aydın), Doğanay Kılıç, Orkan Çınar, Emre Nefiz, Kolar (Dk. 65 Miranda), İlhan Parlak
 
Kırklarelispor: Oğuzhan Bahadır, Davut Babur, Cemal İşleyen, Ahmet Şahbaz, Ahmet Devret, Muhammed Uğur Kalço (Dk. 74 Engin Güngör), Soner Birinci, Serkan Çalık, Enis Çeliksu (Dk. 74 Nazif Yener), Barış Bakır (Dk. 57 Sedat Debreli), Ahmet Baykal
 
Goller: Dk. 29 Kolar, Dk. 71 İlhan Parlak (Penaltıdan) (Gaziantepspor)
 
Kırmızı kart: Dk. 54 Alpay Koçaklı (Gaziantepspor)
 
Sarı kartlar: Dk. 49 Erten Ersu (Gaziantepspor), Dk. 78 Soner Birinci, Dk. 82 Cemal İşleyen (Kırklarelispor) 
 
Etiketler: Ziraat Türkiye Kupası, Kırklarelispor, Gaziantepspor
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