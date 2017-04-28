Gaziantep'te golsüz beraberlik

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Gaziantepspor ile Kardemir Karabükspor arasında yapılan maç 0-0 berabere tamamlandı.
9. dakikada sol kanattan kazanılan serbest vuruşta Marcinho'nun ortasında İlhan Parlak'ın kafa vuruşuyla top yandan auta gitti.
30. dakikada gelişen Gaziantepspor atağında İlhan Parlak'ın ara pasında ceza sahasına giren Ghilas'ın sol ayağıyla vurduğu top üstten auta çıktı.
44. dakikada Fatau'nun ceza sahası dışından çıkardığı şutta kaleci Ahmet Şahin meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.
Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 berabere tamamlandı.
İkinci yarı
49. dakikada Barış Yardımcı'nın ortasında arka direkteki Marcinho'nun vuruşunda yerden seken top yandan auta gitti.
52. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Barış Yardımcı'nın arka direğe gönderdiği topla bulaşan Ghilas'ın vuruşunda meşin yuvarlak auta çıktı.
73. dakikada Tanase'nin ortasında Zec'in penaltı noktası civarında yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Victor'da kaldı.
89. dakikada gelişen Kardemir Karabükspor kontra atağında penaltı noktası üzerinde Lazarevic'in vurduğu topu kaleci Victor kontrol etti.
Karşılaşma 0-0 berabere sonuçlandı. AA