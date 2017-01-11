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Gaziantepspor'da defansa Brezilyalı transfer

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gaziantepspor, Brezilyalı defans oyuncusu Wallace Reis Da Silva'yı kadrosuna kattı.

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Gaziantepsporda defansa Brezilyalı transfer
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gaziantepspor, Brezilyalı defans oyuncusu Wallace Reis Da Silva'yı kadrosuna kattı.
 
Kulüpten açıklamaya göre, ara transfer çalışmalarını sürdüren Gaziantep ekibi, Brezilya'nın Gremio Kulübünde forma giyen 29 yaşındaki stoperle temasa geçti.
 
Yapılan görüşmeler neticesinde, Wallace Reis Da Silva, kulübün futbol şube sorumlusu Mustafa Kızıl'ın da hazır bulunduğu törende 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.
 
Açıklamada, "Reis'e 'hoş geldin' diyor, kırmızı-siyahlı formamız altında başarılar diliyoruz." ifadesi kullandı. AA
 
Etiketler: Gaziantep, transfer, brezilyalı defans, SPor Toto Süper Lig
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