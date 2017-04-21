Gaziantepspor deplasmanda kazandı

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Gaziantepspor, deplasmanda Atiker Konyaspor'u 2-1 yendi.

İlk yarı

2. dakikada Barış Yardımcı'nın sağdan ortasında, ceza sahasında topla buluşan Kangwa kafayla meşin yuvarlağı Wallace Reis'in önüne indirdi. Bu futbolcunun gelişine sert vuruşunda kaleci Kaya Tarakçı topu güçlükle kontrol etti.

28. dakikada Gaziantepspor öne geçti. Barış Yardımcı'nın sağdan ortasında, arka direkte iyi yükselen Kangwa'nın kafa vuruşunda top ağlara gitti: 0-1

34. dakikada Milosevic'in sol çaprazdan kullandığı serbest vuruşta, arka direğe yönelen topu kaleci Victor, son anda üstten kornere çeldi.

44. dakikada Atiker Konyaspor penaltı kazandı. Ceza sahasında Skubic, Pedroso ile girdiği mücadelede yerde kaldı. Maçın hakemi Cüneyt Çakır penaltı noktasını gösterdi. 45. dakikada penaltıyı kullanan Vukovic, topu filelerle buluşturdu: 1-1

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 sona erdi.

İkinci yarı

53. dakikada Gaziantepspor Muhammed Demir ile yeniden öne geçti. Marcinho'nun soldan kullandığı köşe vuruşunda, ceza sahasında yeşil-beyazlı defans oyuncuları topu uzaklaştırdı. Ceza yayına yakın bir noktada meşin yuvarlağı önünde bulan Barış Yardımcı'nın şutunda top, savunmaya çarpıp altıpastaki Muhammet Demir'in önünde kaldı. Bu futbolcunun vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-2

84. dakikada Meha'nın yaklaşık 35 metreden kaleye gönderdiği sert şutta top üstten auta gitti.

Müsabakayı Gaziantepspor 2-1 kazandı. AA