  • 11 AĞUSTOS 2017, CUMA

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Gary Medel, İstanbul'da

Beşiktaş'ın transferi için görüşmelere başladığı İtalya Birinci Futbol Ligi takımlarından Inter'de forma giyen Gary Alexis Medel Soto, İstanbul'a geldi.

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Gary Medel, İstanbulda

Beşiktaş'ın transferi için görüşmelere başladığı İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Inter'de forma giyen Şilili milli futbolcu Gary Alexis Medel Soto, İstanbul'a geldi.

İtalya'nın Milano kentinde siyah-beyazlı kulübün yöneticileri Umut Güner, Şafak Mahmutyazıcıoğlu ve idari menajer Ali Naibi ile transfer görüşmesi yapan 30 yaşındaki futbolcu, özel uçakla geldiği Atatürk Havalimanı'nda coşkulu bir grup Beşiktaş taraftarı tarafından karşılandı.

Taraftarların büyük ilgisi, sevgi gösterileri ve tezahüratları arasında yoğun güvenlik önemleri eşliğinde güçlükle ilerleyen Medel, kendisini bekleyen özel araçla havalimanından ayrıldı.

Medel, sağlık kontrolünden geçtikten sonra öğle saatlerinde Vodafone Park'ta resmi sözleşmeyi imzalayacak.

Etiketler: Gary Medel
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