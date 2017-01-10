  • 10 OCAK 2017, SALI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara -2º
Hafif Kar Yağışlı
Hafif Kar Yağışlı
  • DOLAR 3.767
    EURO 3.986
  • BIST 77393.69
    ALTIN 143.791
Buradasınız : » » Garry Rodrigues resmen Galatasaray'da

Garry Rodrigues resmen Galatasaray'da

Galatasaray, bir süredir transfer gündeminde olan ve sağlık kontrolünden geçirilen Yeşil Burun Adaları asıllı Hollanda vatandaşı Garry Rodrigues'i 4,5 yıllığına kadrosuna kattı.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Çıktı al
Garry Rodrigues resmen Galatasarayda

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Garry Mendes Rodrigues ve kulübü PAOK ile oyuncunun transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun eski kulübüne net 3 milyon 500 bin avro tutarında bonservis bedeli ödenecektir. Ayrıca, oyuncunun bir sonraki transferinden elde edilecek gelirin yüzde 20'si de PAOK Kulübüne ödenecektir. Futbolcunun kendisiyle de 2016-2017 futbol sezonundan başlamak üzere 4,5 futbol sezonu için anlaşılmıştır." denildi.

Rodrigues'in sarı-kırmızılı kulüpten 2016-2017 sezonunun kalan bölümü için 675 bin avro, geri kalan 4 sezonun her biri için de 1 milyon 350 bin avro sabit ücret alacağı bildirildi.

Öte yandan 26 yaşındaki futbolcunun, oynadığı Spor Toto Süper Lig ve UEFA maçlarında alınacak her puan için 4 bin avro prim alacağı aktarıldı. Primlerin, futbolcunun ilk 11'de oynadığı müsabakalar için yüzde 100'ü, sonradan oyuna girdiği müsabakalar için yüzde 50'si ve 18 kişilik kadroda olup oyuna girmediği müsabakalar için ise yüzde 25'i oranında ödeneceği kaydedildi. AA

Etiketler: Galatasaray, Garry Rodrigues, bonservis bedeli
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

SPOR HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Bilgi Edinme   /   TRT Market   /   Duyurular   /   Kurumsal Yapı   /   Hizmet Standartları   /   Gizlilik Kuralları   /   Künye
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER