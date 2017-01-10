Garry Rodrigues resmen Galatasaray'da

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Garry Mendes Rodrigues ve kulübü PAOK ile oyuncunun transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun eski kulübüne net 3 milyon 500 bin avro tutarında bonservis bedeli ödenecektir. Ayrıca, oyuncunun bir sonraki transferinden elde edilecek gelirin yüzde 20'si de PAOK Kulübüne ödenecektir. Futbolcunun kendisiyle de 2016-2017 futbol sezonundan başlamak üzere 4,5 futbol sezonu için anlaşılmıştır." denildi.

Rodrigues'in sarı-kırmızılı kulüpten 2016-2017 sezonunun kalan bölümü için 675 bin avro, geri kalan 4 sezonun her biri için de 1 milyon 350 bin avro sabit ücret alacağı bildirildi.

Öte yandan 26 yaşındaki futbolcunun, oynadığı Spor Toto Süper Lig ve UEFA maçlarında alınacak her puan için 4 bin avro prim alacağı aktarıldı. Primlerin, futbolcunun ilk 11'de oynadığı müsabakalar için yüzde 100'ü, sonradan oyuna girdiği müsabakalar için yüzde 50'si ve 18 kişilik kadroda olup oyuna girmediği müsabakalar için ise yüzde 25'i oranında ödeneceği kaydedildi. AA