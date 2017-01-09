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Buradasınız : » » Garry Rodrigues Galatasaray için İstanbul'da

Garry Rodrigues Galatasaray için İstanbul'da

Galatasaray'ın transfer görüşmelerinde bulunduğu Rodrigues, İstanbul'a geldi. 26 yaşındaki orta saha oyuncusunun, sağlık kontrolünün ardından sözleşmeye imza atması bekleniyor.

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Garry Rodrigues Galatasaray için İstanbulda
Galatasaray'ın transfer görüşmelerinde bulunduğu Garry Rodrigues, İstanbul'a geldi. 
 
Tarifeli uçakla Atina'dan İstanbul Atatürk Havalimanı'na gelen 26 yaşındaki orta saha oyuncusunu bir grup taraftar tezahüratlarla karşıladı.
 
Buradan özel uçakla konaklayacağı otele götürülen Rodrigues'in, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra kendisini sarı kırmızılı yapacak sözleşmeye imza atması bekleniyor.
 
Yunanistan Süper Lig ekiplerinden PAOK'ta forma giyen 26 yaşındaki Rodrigues, bu sezon ligde oynadığı 12 maçta 3 gol ve 5 asistlik performans gösterdi. Avrupa Ligi'nde de boy gösteren Rodrigues, bu sezon takımına 2 gol ve 1 asistlik katkıda bulundu.
 
Hollanda doğumlu olan Garry Rodrigues, 12 kez Yeşil Burun Adaları Milli Takımı forması da giydi. AA
 
Etiketler: Galatasaray, Garry Rodrigues, transfer
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