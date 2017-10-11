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Buradasınız : » » Galatasaraylı Maicon taraftarlarla biraraya geldi

Galatasaraylı Maicon taraftarlarla biraraya geldi

Sarı-kırmızılı takımın Brezilyalı oyuncusu, "Umarım sezon sonunda taraftarlara şampiyonluğu armağan ederiz." dedi.

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Galatasaraylı Maicon taraftarlarla biraraya geldi

Galatasaray'ın Brezilyalı futbolcusu Maicon Roque, taraftarlarla bir araya geldi.

Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, 29 yaşındaki savunma oyuncusunun, Beyoğlu'ndaki Galatasaray Store mağazasında bir araya geldiği taraftarların forma ve lisanslı ürünlerini imzaladığı bildirildi.

Süper Lig'de forma giydiği 7 maçta 3 gol kaydeden Maicon'un, taraftarlarla fotoğraf çektirdiği de aktarıldı.

"Her maça bir final mücadelesi gözüyle bakıyoruz"

Etkinlikte GS TV'ye açıklamalarda bulunan Maicon, taraftarlarla buluştuğu için çok mutlu olduğunu belirterek, "İnanılmaz bir ilgi var. Bir şeyleri iyi yapıyoruz ki onlar da buraya geliyor. Umarım sezon sonunda onlara şampiyonluğu armağan ederiz." ifadelerini kullandı.

Brezilyalı oyuncu, 14 Ekim Cumartesi günü deplasmanda Atiker Konyaspor ile yapacakları karşılaşmaya ilişkin ise "Bizim için her karşılaşma önemli. Her maça bir final mücadelesi gözüyle bakıyoruz. Umarım 3 puanı alıp hem liderliğimizi hem de yenilmezliğimizi sürdürür, sonraki haftalara daha güçlü ilerleriz." değerlendirmesinde bulundu.AA

Etiketler: Galatasaray, Brezilyalı futbolcu, maicon roque
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