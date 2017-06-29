  • 30 HAZIRAN 2017, CUMA

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Buradasınız : » » Galatasaray'ın yeni transferi İstanbul'da

Galatasaray'ın yeni transferi İstanbul'da

Galatasaray Kulübünün transfer görüşmelerine başladığı Brezilyalı futbolcu Maicon Pereira Roque, İstanbul'a geldi.

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Galatasarayın yeni transferi İstanbulda

Brezilya'nın Sao Paulo kentinden uçakla Atatürk Havalimanı'na gelen 28 yaşındaki futbolcu Maicon Pereira Roque'u, burada coşkulu bir taraftar grubu tezahüratlarla karşıladı.

Maicon, emniyet görevlilerinin yoğun güvenlik önlemleri altında dışarıya çıktı ve kendisini bekleyen özel araçla havalimanından ayrıldı.

Kariyeri

Profesyonel futbol kariyerine 2006-2007'de altyapısında yetiştiği Cruzeiro'da başlayan Maicon, Cabofriense, Nacional, Porto ve Sao Paulo formalarını giydi.

Porto ile üst üste 3 kez lig ve Portekiz Süper Kupası şampiyonluğu sevinci yaşayan Brezilyalı oyuncu, Portekiz ekibi ile 1 kez de UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğuna ulaştı.

Porto formasıyla Şampiyonlar Ligi'nde 24 maça çıkan Maicon, 1 gol attı. 

Etiketler: Brezilya, Galatasaray, galatasaray transfer, maicon
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