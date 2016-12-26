Galatasaray'ın transfer önceliği savunma

Ziraat Türkiye Kupası'nda Tuzlaspor ile yapacağı maçın ardından devre arasına girecek Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kazandı.

Sarı-kırmızılı kulüp yetkililerinden alınan bilgiye göre, transfer için ön çalışmalara başlayan yöneticiler, teknik direktör Jan Olde Riekerink'in vereceği son raporu bekliyor.

Hollandalı teknik adamın daha önce verdiği bir rapor bulunduğu ancak Serdar Aziz'in sakatlanmasıyla planlamada değişikliğe gidildiği ve transferde önceliğin savunmada olduğu bildirildi.

UEFA Finansal Fair Play kurallarına uyum öncelikli

Kulüp yetkilileri, transfer planlamasında en önemli kriterin, UEFA Finansal Fair Play Komitesince verilen 65 milyon avroluk yıllık bütçenin aşılmaması olduğunu dile getirdi.

Ara transfer döneminde öncelikle savunmaya, ardından da forvet hattına olmak üzere en fazla 2 oyuncunun kadroya katılabileceği vurgulanırken, yüksek maliyetli bir futbolcunun alınması durumunda ikinci bir ismin getirilemeyebileceğine dikkat çekildi.

Hiçbir oyuncuya resmi teklif yok

Galatasaray'da ara transfer öncesi hiçbir oyuncuya resmi teklifin olmadığı aktarıldı.

Basına yansıyan haberlere karşın ne Çin, ne de başka bir ülke takımından kulübe ulaşan teklif bulunmadığı belirtildi. AA