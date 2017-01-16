Galatasaray'ın kupadaki rakibi Elazığspor

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası E Grubu 5. hafta maçında yarın deplasmanda TFF 1. Lig ekiplerinden Elazığspor ile karşılaşacak.

Elazığ Atatürk Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 19.45'te başlayacak.

Ziraat Türkiye Kupası'nın son şampiyonu Galatasaray, grupta şu ana kadar oynadığı maçlardan bir galibiyet, iki beraberlik ve bir mağlubiyetle ayrıldı. Sarı-kırmızılı takım, grupta 5 puanla üçüncü sırada yer alıyor.

Çıktığı 4 maçın üçünü kaybeden ve birinde berabere kalan Elazığspor ise 1 puanla son sırada bulunuyor.