Galatasaray'ın konuğu Kayserispor

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında yarın Kayserispor'u konuk edecek.

Türk Telekom Arena'da saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Hüseyin Göçek yönetecek.

Ziraat Türkiye Kupası'nda Medipol Başakşehir'e elenen İstanbul'un sarı-kırmızılı ekibi, Kayserispor'u yenerek, sezonun kalan bölümünde mücadele edeceği tek kulvar olan Süper Lig'deki zirve yarışını sürdürmeyi hedefliyor.

Ligin geride kalan bölümünde 39 puan toplayan Galatasaray, sıralamada 3. basamakta yer alırken, 16 puana sahip Kayserispor ise 17. basamakta bulunuyor.

Sakatlıklar can sıkıyor

Galatasaray'da Kayserispor maçı öncesinde önemli futbolcuların yaşadığı sakatlıklar, kadro kurma konusunda teknik heyeti düşündürüyor.

İstanbul ekibinde sakatlığı bulunan Hollandalı yıldız futbolcu Wesley Sneijder, Kayserispor müsabakasında forma giyemeyecek.

Tedavilerine devam edilen Selçuk İnan, Eren Derdiyok ve Lionel Carole'ün de karşılaşmada görev alması zor görünüyor. Bu futbolcuların durumuna bugün yapılacak son antrenmandan sonra karar verilecek. AA