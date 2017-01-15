Galatasaray'ın emektarı Sabri

Galatasaray'ın Spor Toto Süper Lig'de Atiker Konyaspor'u 1-0 yenerek zirve yarışını sürdürdüğü karşılaşmada, takımına galibiyeti getiren golü atan Sabri Sarıoğlu, yaşadığı sıkıntılara rağmen istikrarlı performansıyla dikkati çekiyor.

Altyapısında yetiştiği Galatasaray'da 2001-2002 sezonunda profesyonel olan ancak ertesi sezon Süper Lig'de oynamaya başlayan Sabri Sarıoğlu, sarı-kırmızılı camiada zaman zaman ağır eleştirilere maruz kalmasına rağmen mücadelesinde yılmadı ve istikrarlı bir şekilde forma bulmayı başardı.

Galatasaray'da birçok önemli başarı yaşayan tecrübeli futbolcu, Atiker Konyaspor maçında attığı golle şampiyonluk yarışındaki takımına önemli 3 puan kazandırdı ve taraftarlarının yüzünü güldürdü.

Futbol kamuoyunda "Reyiz" lakabıyla adeta fenomen haline gelen 32 yaşındaki Sabri, 15 sezondur top koşturduğu Süper Lig'de 345 maçta görev aldı.

Formayı kaptırmadı

Sabri Sarıoğlu, Galatasaray'da ligde görev yaptığı 2002-2003 sezonundan beri sağ bek mevkisine transfer edilen 10 oyuncuyla da girdiği forma rekabetinden başarıyla çıktı.

Sözleşmesi sona eriyor

Galatasaray'ın lig başlamadan 1 milyon 250 bin avro sabit ücret karşılığında bir yıllığına anlaşmaya vardığı Sabri'nin, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek.

Ligde 5 yıl sonra gol attı

Sabri Sarıoğlu, Atiker Konyaspor maçında attığı golle Spor Toto Süper Lig'de yaklaşık 5 yıl sonra ağları havalandırdı.

Galatasaray'da 15 kupa kazandı

Sabri Sarıoğlu, Galatasaray kariyerinde şu ana kadar 15 kupa kazandı.