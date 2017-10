'Galatasaray'ı yine yenmek için gideceğiz'

Fenerbahçeli milli futbolcu Ozan Tufan yaptığı açıklamada, Süper Lig'e iyi başlayamamalarına rağmen sezon sonu şampiyon olmak istediklerini söyledi.

Ligin uzun bir maraton olduğunu aktaran milli futbolcu, şöyle konuştu:

"Ligde neyin ne olacağı belli olmuyor. Hızlı ve iyi başlayan bir Galatasaray, iyi futbol oynayan bir Beşiktaş var. Herkes için güçlü gözüken Beşiktaş'ı yenebiliyoruz. Şimdi dışarıda Galatasaray maçımız var. Geçen sene de orada yenmiştik. Bu sene de yenmek için gideceğiz. Bizim için rakip ayrımı yok. Bakıldığı zaman en zor takımlardan biri Medipol Başakşehir'dir. Hem içeride hem dışarıda zor bir takım. Biz mücadelemizi, hırsımızı, azmimizi sahaya yansıtınca karşımızda kimse duramıyor. Bunun da örneğini Beşiktaş maçında gördük."

"Kadıköy'de rahat oynuyoruz"

Fenerbahçe'de üçüncü sezonunu geçirdiğini hatırlatan 22 yaşındaki futbolcu, "Beşiktaş, Galatasaray, Trabzonspor Kadıköy'e geldiğinde hep, "Bu sene sıkıntılılar, yeneceğiz." diye söylemlerde bulunuyorlar. Bu bizim öz güvenimizi daha da yükseltiyor. Biz Kadıköy'de rahat bir şekilde oynuyoruz. Yıllardır değişmeyen tek bir şey var, o da Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor'u Kadıköy'de yenmemiz." dedi.

Şampiyonluk sözünü yerine getirmek için çalıştıklarını vurgulayan Tufan, "Öncelikli hedefimiz Türkiye'de şampiyon olmak. Bunun için çaba sarfediyoruz. Hocamızın "Biz şampiyon olacağız." sözü var. Bunun için her şeyi yapmaya çalışıyoruz. Önemli olan bizim için şampiyon olmak ve taraftarımızı mutlu etmek." diye konuştu.

Ozan, kariyerinde bugüne kadar çok iyi teknik adamlarla çalıştığını ancak en fazla Aykut Kocaman'la çalışmaktan keyif aldığını dile getirdi.

"Kilo sıkıntım olsa oynatılmam"

Hakkında yapılan "fazla kilosu var" yorumlarına tepki gösteren genç futbolcu, şunları kaydetti:

"Fenerbahçe gibi Türkiye'nin en büyük kulübünde oynuyoruz. Burada diyetisyeni, doktorları, kilo ölçümcüleri vs herkes var. Tişörtün bana bol gelmesi, o an fotoğrafta formanın üzerime yapışmasıyla göbeğin çıkması, bütün herkesi yanlış yerlere yönlendirebiliyor. Bunu da zaten yanlış yere çekmek isteyenler var. Yağ oranlarım, kilom belli. Kilo sıkıntım olsa ilk başta hocam beni oynatmaz. Hem kulüp, hem milli takım hocamın bir bildiği var ki beni oynatıyorlar. Bu, (kilolu iddiaları) benim sorunum değil, böyle yönlendirmeye çalışanların sorunu. Şu an değişen bir şeyim yok hatta daha fazla sıkılaştım. Yağ oranımda düşme var, kilomda azalma da var. Geçen hafta 'kilosu vardı', bu hafta maç iyi gitti 'Ozan çok iyiydi' deniyor. Bu böyle olmaz. Spor yorumcuları da böyle. Bunları hiçbir şekilde tasvip etmiyorum. Bu durum çok yanlış. Benim ölçümlerim var. Bir sıkıntı olsa hoca beni tutmazdı zaten. Hoca oynatıyorsa, demek ki bir bildiği var."

"Benfica istedi"

Ozan Tufan, sezon başında Portekiz temsilcisi Benfica'dan transfer teklifi aldığını ancak bazı pürüzlerin yaşandığını aktardı.

Hedeflerinden birinin yurt dışında futbol oynamak olduğunu vurgulayan milli futbolcu, sözlerini şöyle sürdürdü:"Fenerbahçe'ye transfer olmamdan itibaren hedeflerimden birisi burada iyi oynayıp yurtdışında kulübümü en iyi şekilde temsil etmekti. Sezon başı beni isteyen takımlar vardı. Bunlardan biri de Benfica'ydı zaten. Bazı pürüzler oldu. Bu anlaşmazlıklar biraz da benim dışımda gerçekleşti. Burada kalmamdan yana bir sıkıntı yok, zaten benim gönlüm Fenerbahçe'de. Gönül bağım burası. Fenerbahçe'nin yeri bende farklı. Elbet bir gün yurtdışında oynayıp Fenerbahçe'yi ve ailemi temsil etmek isterim. İspanya'da futbol oynamak isterim." dedi.