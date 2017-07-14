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Buradasınız : » » Galatasaray'dan Sneijder açıklaması

Galatasaray'dan Sneijder açıklaması

Sözleşmesi karşılıklı feshedilen Sneijder, 3 yıl içinde Türkiye'de başka bir kulübe transfer olması durumunda Galatasaray'a 20 milyon avro tazminat ödeyecek.

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Galatasaraydan Sneijder açıklaması

Galatasaray Kulübü, sözleşmesini karşılıklı feshettiği Hollandalı futbolcu Wesley Sneijder'in 3 yıl içinde Türkiye'de başka bir kulübe transfer olması durumunda 20 milyon avro tazminat ödeyeceğini açıkladı.

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yer alan bilgiye göre, Sneijder'in 2017-2018 sezonunu için olan garanti ücreti 4 milyon 500 bin avrodan feragat ettiği kaydedildi.

Açıklamada, 33 yaşındaki futbolcunun önümüzdeki 3 yıl süre içerisinde Türkiye'de başka bir kulübe transfer olması durumunda Galatasaray Kulübü'ne 20 milyon avro ödeyeceği ifade edildi.

Sneijder, 2013 yılının ocak ayında Galatasaray'a İtalya'nın Inter takımından 7.5 milyon avro bonservis bedeliyle transfer edilmişti.

Etiketler: Sneijder, Galatasaray
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