  • 28 TEMMUZ 2017, CUMA

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Galatasaray'dan Lucescu açıklaması

Rumen teknik adam Mircea Lucescu'nun Galatasaray'ın yaptığı genel koordinatörlük teklifine olumlu yaklaştığı bildirildi.

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Galatasaraydan Lucescu açıklaması

Rumen teknik adam Mircea Lucescu'nun Galatasaray'ın yaptığı genel koordinatörlük teklifine olumlu yaklaştığı bildirildi.

Rumen teknik adam Mircea Lucescu'nun Galatasaray'ın yaptığı genel koordinatörlük teklifine olumlu yaklaştığı bildirildi.

Rumen teknik adamla dün Bükreş'te özel bir görüşme yapan Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Sekreteri Can Topsakal, Lucescu'nun tekliflerine sıcak baktığını söyledi.

Yaptıkları görüşmede planlarını deneyimli teknik adama aktardığını dile getiren Topsakal, "Lucescu, teklifimize olumlu yaklaştı. Takımla ilgili detaylı bilgi talep etti ve 3-4 gün süre istedi. Önümüzdeki hafta başında sonuç netleşmiş olur." diye konuştu.

Lucescu'ya, teknik direktör Igor Tudor üzerinde genel koordinatörlük görevi önerdiklerini söyleyen Can Topsakal, Tudor'un bu çalışmalarla ilgili görüşü konusunda ise, "Tudor yönetimin bu fikrine olumlu bakmasa, zaten bu yeni organizasyon yapısı için görüşmeleri yapmazdık." yorumunda bulundu.

Etiketler: Galatasaray, Lucescu, açıklama
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