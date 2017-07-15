Galatasaray'dan bir "yıldız" kaydı

Galatasaray'ın karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığı Hollandalı futbolcu Wesley Sneijder, 4,5 yıllık Türkiye kariyerinde önemli başarılara imza attı.

Futbola başladığı ülkesinin Ajax ekibinin ardından Real Madrid ve Inter gibi önemli takımlarda forma giydikten sonra 2012-2013 sezonunun devre arasında Galatasaray'a transfer olan Sneijder, sarı-kırmızılı takımdaki performansıyla büyük beğeni topladı.

İspanya ve İtalya'da yaşadığı lig şampiyonluklarının yanı sıra Inter ile UEFA Şampiyonlar Ligi kupasını kazanan Hollandalı futbolcu, başarılı kariyerine Galatasaray'da da birçok kupa ekledi.

Sarı-kırmızılı takımın efsane oyuncularından Gheorghe Hagi'den sonra taraftarların 10 numaralı formayı en fazla yakıştırdığı isim olan Sneijder, görev yaptığı süre boyunca takımının hücumdaki en etkili isimlerden biri olmayı başardı.

175 resmi maçta 46 gol attı

Wesley Sneijder, Galatasaray'da forma giydiği 4,5 sezonda 175 resmi maçta görev aldı.

Hollandalı futbolcu, sarı-kırmızılı formayla 124 Süper Lig, 23 UEFA Şampiyonlar Ligi, 22 Türkiye Kupası, 4 TFF Süper Kupa ve 2 UEFA Avrupa Ligi karşılaşmasında taraftarların önüne çıktı.

Görev aldığı bu maçlarda 46 kez meşin yuvarlağı ağlarla buluşturan Sneijder, Galatasaray'ın attığı çok sayıda golün de hazırlayıcısı oldu.

Sarı-kırmızılı takımdaki kariyerinde hiç kırmızı kart görmeyen Hollandalı futbolcuya, hakemler toplamda 29 kez sarı kart çıkardı.

8 kupa kazandı

Wesley Sneijder, Galatasaray kariyerinde 8 kupa kazandı.

Hollandalı futbolcu, sarı-kırmızılı takım ile 2012-2013 ve 2014-2015 sezonlarında Süper Lig şampiyonluğu yaşadı.

Galatasaray ile 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016 sezonlarında Türkiye Kupası'nı havaya kaldıran Sneijder, 2013, 2015 ve 2016 yıllarında da TFF Süper Kupa'yı kazanan kadroda bulundu.

Unutulmaz goller attı

Wesley Sneijder, sarı-kırmızılı takımda forma giydiği sürede unutulmaz gollere imza attı.

Hollandalı futbolcunun, Süper Lig'de 2014-2015 sezonunda sahalarında Fenerbahçe'yi 2-1 yendikleri karşılaşmada ceza sahası dışından attığı goller ile UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2012-2013 sezonunda Juventus'u 1-0 mağlup ederek tur atladıkları karşılaşmada kaydettiği gol, taraftarların hafızasında yer aldı.

Galatasaray'da giydiği 10 numaralı forması yeni transfer Younes Belhanda'ya verilen Sneijder, ayrıca şık pasları ve güzel hareketleriyle de taraftarların beğenisini kazandı.

Taraftar ayrılmasına karşı

Galatasaraylı taraftarlar, Wesley Sneijder'in sözleşmesinin feshedilmesine tepki gösterdi.

Takımın yeni sezon hazırlıkları için yaptığı çalışmalarda yer almayan ve geçen hafta İstanbul'a gelen Hollandalı futbolcuyu, havalimanında çok sayıda taraftar karşıladı.

Hollandalı futbolcunun sözleşmesinin feshedilmesinden sonra bir grup taraftar, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde toplanarak, kulüp yönetimini protesto etti.

Sosyal medyada da tepkilerini gösteren sarı-kırmızılı taraftarlar, Kulüp Başkanı Dursun Özbek ve yönetimi istifaya çağırdı.

- Hollanda Milli Takımı'nda en fazla oynayan futbolcu

Wesley Sneijder, Hollanda Milli Takımı'nda en fazla maça çıkan futbolcu rekoruna sahip.

Tecrübeli futbolcu, Hollanda Milli Takımı ile 131 karşılaşmaya çıktı ve 31 kez ağları havalandırdı.