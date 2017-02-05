  • 05 ŞUBAT 2017, PAZAR

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Az Bulutlu
Az Bulutlu
  • DOLAR 3.698
    EURO 3.988
  • BIST 88389.5
    ALTIN 144.906
Buradasınız : » » Galatasaray'da sakat futbolcuların durumu

Galatasaray'da sakat futbolcuların durumu

Galatasaray ve Medipol Başakşehir'in Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda dün gerçekleştirdiği maçta sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan oyuncuların kontrolleri yapıldı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Galatasarayda sakat futbolcuların durumu

Galatasaray'ın Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Medipol Başakşehir ile dün yaptığı maçta sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan Selçuk İnan, Wesley Sneijder ve Lionel Carole'ün durumları belli oldu.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Selçuk İnan, Wesley Sneijder ve Lionel Carole'ün kontrollerinin yapıldığı duyuruldu.

Üç oyuncunun MR'larının çekildiği belirtilirken, "Selçuk İnan ve Sneijder'in sağ üst ön adale grubunda orta düzeyde zorlanma tespit edilmiştir. Sağ ayak bileğine darbe alan ve ayak bileği dönen Lionel Carole'ün ise dış yan bağlarında zedelenme, ödem, kemik kontüzyonu tespit edilmiştir. Üç oyuncumuzun da tedavilerine başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Etiketler: Galatasaray, Medipol Başakşehir, sakatlanan oyuncular
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

SPOR HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Bilgi Edinme   /   TRT Market   /   Duyurular   /   Kurumsal Yapı   /   Hizmet Standartları   /   Gizlilik Kuralları   /   Künye
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER