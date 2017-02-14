Galatasaray'da 'Riekerink' dönemi bitti

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, teknik direktör Jan Olde Riekerink'in görevine son verdiklerini açıkladı.

Türk Telekom Arena'da gerçekleştirilen yönetim kurulu toplantısının ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Dursun Özbek, "Toplantıda enine boyuna tartıştık. Galatasaray'ın başarısı ve menfaatleri doğrultusunda teknik direktör Riekerink'le yollarımızı ayırdık. Bunu da kedisine tebliğ ettik." dedi.

Riekerink'le ilgili ayrıntılı açıklamayı yarın yapacaklarını aktaran Özbek, "Kendisiyle Levent Nazifoğlu telefonda görüştü. Yönetim kurulu toplantısı devam ediyordu. Yarın Florya Metin Oktay Tesisleri'nde ben de kendisiyle görüşeceğim." ifadelerini kullandı.

Kardemir Karabükspor Teknik Direktörü Igor Tudor'un isminin gündemde olmasıyla ilgili başkan Özbek, şunları söyledi:

"Teknik direktör konusuyla ilgili çalışmalarımız yarın sabah başlayacak. Önce mevcut antrenörümüzle olan ilişkimizi bitirdik. Galatasaray'da çalışmak isteyecek birçok kişi var. Yarın sabah itibarıyla bu çalışmalara başlayacağız. Şu anda çalışmayan veya sözleşmesi müsait olan kişilerle görüşülmesi talimatını verdim. En kısa sürede yeni teknik direktörümüzü bulmaya çalışacağız. Galatasaray'ın beklemeye tahammülü yok. Bütün çabamız Çaykur Rizespor maçına yetiştirmek üzerine."

Özbek, teknik adam değişikliğinden Sneijder'in etkileneceği yorumlarının hatırlatılması üzerine, "Bu yoruma katılmıyorum. Sneijder takımdaki en önemli profesyonel. Gerçek bir profesyonel. Takım için varını yoğunu ortaya koyan birisi. Ben öyle bir etkisi olacağını düşünmüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan, sarı-kırmızılı futbolseverlere de seslenen başkan Özbek, "Taraftarlarımızdan, şampiyonluk yolunda birlik olunması isteğim var. Hepimiz Galatasaray için çalışıyoruz. Onlar da desteklerini eksik etmemeli. Bizim en büyük silahımız onlar. Sloganımız var, 'Sen varsan şampiyonluk çok yakın' diye. Taraftarsız bu işi düşünmek mümkün değil." diyerek sözlerini tamamladı. AA