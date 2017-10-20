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Buradasınız : » » Galatasaray'da gözler Gomis'e çevrildi

Galatasaray'da gözler Gomis'e çevrildi

Süper Lig'in 9. haftasında 22 Ekim Pazar günü oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde taraftarların gözü atılacak gollerde ve skora katkı yapacak oyuncularda olacak.

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Galatasarayda gözler Gomise çevrildi

Derbi öncesi iki takımın golcüleri arasında önemli farklılıklar dikkati çekiyor.

Ligin geride kalan 8 haftasına 20 gol sığdıran Galatasaray'da 5 oyuncu skora katkı sağlarken, 17 gol üreten Fenerbahçe'de ise 8 futbolcu rakip ağları havalandırmayı başardı.

Galatasaray'ın golcüsü Gomis

Evinde oynayacağı Fenerbahçe derbisine namağlup unvanı ve rakibinin 8 puan önünde çıkacak sarı-kırmızılı futbol takımının golcü ismi Bafetimbi Gomis'in yüksek form grafiği dikkati çekiyor.

Ligde çıktığı 8 maça 9 gol sığdırarak kariyerinin en verimli dönemini yaşayan Gomis, Fenerbahçe karşısında Galatasaray'ın gol yollarında en etkili ismi olarak ön plana çıkıyor.

Sarı-kırmızılı ekipte sakatlığı nedeniyle son 2 maç forma giyemeyen Tolga Ciğerci, 6 müsabakada 5 kez ağları havalandırarak takımın sürpriz golcüsü olmayı başardı.

Fenerbahçe'de skor yükü dağıldı

Derbi maçta Galatasaray'a konuk olacak Fenerbahçe'nin skor yükü 8 oyuncuya dağıldı.

Robin van Persie ve Roberto Soldado gibi önemli isimlerinden gol katkısı alamayan sarı-lacivertli takımın en skorer isimleri, rakip ağları üçer kez havalandıran Giuliano Victor de Paula ile Mathieu Valbuena oldu. 

Kaynak: AA

Etiketler: süper lig, Gomis, Galatasaray, Fenerbahçe, derbi
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