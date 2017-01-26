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Buradasınız : » » Galatasaray'da Akhisar Belediyespor maçı hazırlıkları

Galatasaray'da Akhisar Belediyespor maçı hazırlıkları

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de 28 Ocak Cumartesi günü sahasında Akhisar Belediyespor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

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Galatasarayda Akhisar Belediyespor maçı hazırlıkları

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde, teknik direktör Jan Olde Riekerink yönetiminde ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, koşunun ardından dar alanda pas çalışması yaptı.

Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise taktiksel ağırlıklı çalışmaların yapıldığı kaydedildi.

Disiplinsiz davranışları nedeniyle yaklaşık bir ay önce kadro dışı bırakılan ve sözleşmesi feshedilmek istenen Aurelien Chedjou, teknik heyetin raporu doğrultusunda affedildi ve bugünkü antrenmanda takımdaki yerini aldı.

Sarı-kırmızılı takımda tedavileri tamamlanan Tolga Ciğerci, Sinan Gümüş ve Koray Günter de antrenmanda takımla çalıştı.

Galatasaray, Akhisar Belediyespor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

Etiketler: Galatasaray, SPor Toto Süper Lig, Florya Metin Oktay Tesisleri, Akhisa Belediyespor, Jan Olde Riekerink
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