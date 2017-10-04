Galatasaray zorlu bir döneme girecek

Süper Lig'de geride kalan 7 haftada 6 galibiyet ve 1 beraberlik alarak 19 puanla namağlup lider durumda bulunan Galatasaray, önündeki 7 maçlık periyotta zorlu bir döneme girecek.

Milli maçlar nedeniyle lige verilen aradan sonra sarı-kırmızılı ekip, Atiker Konyaspor deplasmanıyla başlayacağı seride Fenerbahçe, Trabzonspor, Medipol Başakşehir ve Beşiktaş gibi önemli rakipleriyle karşılaşacak.

Galatasaray ilk olarak 8. haftada son Ziraat Türkiye Kupası ve Turkcell Süper Kupa şampiyonu Atiker Konyaspor'a konuk olacak ve burada seriye iyi bir başlangıç yapmaya çalışacak.

Ligin 9. haftasındaki derbi maçta Fenerbahçe'yi Türk Telekom Stadı'nda ağırlayacak sarı-kırmızılı takım, 10. haftada ise zorlu Trabzonspor deplasmanına gidecek.

Üst üste önemli maçlara çıkacak Galatasaray, 11. haftada Gençlerbirliği ile evinde oynamasının ardından, 12. haftada bu kez Süper Lig'in istikrarlı ekiplerinden Medipol Başakşehir'le rakip sahada karşı karşıya gelecek.

Aytemiz Alanyaspor'u 13. haftada ağırlayacak sarı-kırmızılı takımın zorlu serisi, 14. haftadaki derbi maçta Beşiktaş'a konuk olmasıyla sona erecek.

Performans karnesi çıkacak

Süper Lig'in ilk 7 haftasında nispeten orta ve alt sıra takımlarının ağırlıkta olduğu müsabakalar yapan Galatasaray'ın performans karnesi, önündeki 7 maçlık seride ortaya çıkacak.

Ligin 7 haftalık ilk periyodunda yenilgi yüzü görmeyen ve sadece Antalyaspor (1-1) deplasmanında puan kaybı yaşayan sarı-kırmızılı takımın bu zorlu süreçte elde edeceği sonuçlar, şampiyonluk yarışındaki iddiasını da ortaya koyacak.

Sarı-kırmızılı futbolseverler, özellikle Fenerbahçe, Trabzonspor, Medipol Başakşehir ve Beşiktaş maçlarında oynanacak futbol ve alınacak sonuçları merakla bekliyor.

Ergün: "Biz her karşılaşmamıza kazanmak için çıkıyoruz"

Galatasaray Sportif AŞ Futbol Direktörü Cenk Ergün, önlerindeki 7 haftalık zorlu periyodun önemine dikkati çekerek, "Biz her karşılaşmamıza kazanmak için çıkıyoruz. Maç maç bakacağız ve sadece önümüzdeki müsabakayı düşüneceğiz. Şimdi bizim için final Atiker Konyaspor maçı." dedi.