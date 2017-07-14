Galatasaray ve Fenerbahçe'nin rakipleri belli oldu

Avrupa futbolunun en önemli ikinci organizasyonunda yapılan kura çekiminin ardından turnuvaya 3. turdan katılan Fenerbahçe, Avusturya'nın Sturm Graz ile Karadağ'ın Mladost takımı arasındaki eşleşmenin galibiyle karşılaşacak.

Galatasaray ise 2. ön eleme turunun ilk maçında deplasmanda 2-0 mağlup olduğu İsveç'in Östersunds takımını rövanşta elemesi halinde Azerbaycan'ın Inter Bakü ile Lüksemburg'un Fola Esch takımları arasındaki eşleşmenin galibiyle 3. turda oynayacak.

Sarı-lacivertliler ilk maçını deplasmanda, Galatasaray ise evinde oynayacak. Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda ilk karşılaşmalar 27 Temmuz, rövanşları 3 Ağustos'ta yapılacak.

Türk temsilcileri, 3. turdaki rakiplerini elemesi halinde play-off turuna kalacak ve bu turu da geçmesi halinde Avrupa Ligi'ne grup aşamasından katılmaya hak kazanacak.

Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri arasındaki mücadelede ilk maçı, konuk olduğu Strum Graz'ı 1-0 yenen Karadağ temsilcisi Mladost kazanmıştı.

Galatasaray'ın muhtemel rakipleri arasındaki ilk maçı ise ev sahibi Inter Bakü 1-0'lık skorla kazanmıştı.