'Galatasaray ve Fenerbahçe için yılın maçı'

Fenerbahçe'nin eski futbolcularından olan ve sarı-lacivertli ekipte kısa bir dönem teknik direktörlük de yapan Turhan Sofuoğlu, ligde hem Galatasaray'ın hem de Fenerbahçe'nin şampiyonluk hedefinden koptuğunu belirterek, "Moral ve motivasyonları düşük. Ancak bu derbiler Galatasaray ve Fenerbahçe için çok önemlidir. Bence iki takım için bu senenin en önemli maçı olacak." dedi.

Derbide iki takımın da öncelikle kaybetmemek için sahaya çıkacağını ifade eden Sofuoğlu, "Derbide ortada bir maç geçer. Zevkli bir karşılaşma olacağını düşünmüyorum. İki takım da önce yenilmemek için çabalayacak. Çünkü tepkilerin artmasını istemeyeceklerdir. Sonra dengeyi sağlayan kazanmak için fırsat arayacaktır." diye konuştu.

İki takım futbolcularının ligde son haftalarda ortaya koyduğu performansla ilgili olarak tecrübeli teknik adam, "Bu sıralar, derbide ön plana çıkabilecek oyuncu her iki takımda da yok. Fenerbahçe'de Jeremain Lens, Galatasaray'da ise Bruma dışında bu potansiyeli olan futbolcu görünmüyor." ifadesini kullandı.

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın bu sezon beklentilerin altında kalan performansına ilişkin Sofuoğlu, "Bir yerde hata var ki sonuçlar böyle geliyor. Tabii kulüplerin içinde olmadığımız için bilemiyoruz. İki takım da Türkiye'nin iftiharı. Çok iyi futbolcular gelmiş, çok başarılı sonuçlar alınmış, şampiyonluklar kazanılmış. Demek ki tercihlerde sıkıntı olmuş ki şimdi istenilen sonuçlar alınamıyor." değerlendirmesinde bulundu.

"Fenerbahçe'de tek hedef şampiyonluktur"

Fenerbahçe'nin 103 golle lig şampiyonluğuna ulaştığı 1988-1989 sezonunda 100. golü atarak tarihe geçen Turhan Sofuoğlu, sarı-lacivertli kulüpte şampiyonluk dışındaki hiçbir derecenin başarı olmadığını vurguladı.

Son dönemde taraftar tepkilerinin ön plana çıkması konusunda Sofuoğlu, şunları söyledi:

"Fenerbahçe'de tek hedef şampiyonluktur. Şampiyonluk hedefinden uzaklaşıldığında da doğal olarak taraftarlar hayal kırıklığı yaşar. Bu sene de o yıllardan biri gibi görünüyor. Lig bitmedi ama hedeften kopuldu. Taraftarın da bu nedenle bir küskünlüğü var. Ancak burası Fenerbahçe. En yakın zamanda toparlanır inşallah. Bu durum, Galatasaray kötü gittiğinde, Beşiktaş kötü gittiğinde de aynı olur. Başarı geldiğinde herkes alkışlar. Başarısız olunduğunda tepki oluşur." AA