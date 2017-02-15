  • 15 ŞUBAT 2017, ÇARŞAMBA

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Galatasaray, Tudor'u borsaya bildirdi

Sarı-kırmızılı kulüp, futbol takımının teknik direktörlüğü için 1,5 yıllık anlaşmaya vardığı Tudor'la ilgili borsaya açıklamada bulundu.

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Galatasaray, Tudoru borsaya bildirdi

Galatasaray Kulübü, futbol takımının teknik direktörlüğü için Kardemir Karabükspor'dan ayrılan Hırvat çalıştırıcı Igor Tudor'la 1,5 yıllık anlaşmaya vardığını borsaya bildirdi.

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ'den Borsa İstanbul'a bildirilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da yer alan açıklamada, Tudor'la 1,5 yıllık anlaşma sağlandığı belirtildi.

Hollandalı çalıştırıcı Jan Olde Riekerink'le yollarını ayıran sarı-kırmızılı kulüp, Tudor'a bu sezonun geri kalanı için 400 bin avro garanti ücret ödeyecek. Hırvat teknik adam, gelecek sezon için 1 milyon avro garanti ücret alacak.

Açıklamada, sarı-kırmızılı takımın her bir sezon için UEFA Şampiyonlar Ligi'ne grup aşamasından doğrudan katılım hakkı kazanması durumunda Tudor'a 200 bin avro verileceği ifade edildi. Tudor'a, Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme turuna katılım hakkı elde etmesi durumunda 100 bin avro, Türkiye Kupası kazanıldığı takdirde ise 50 bin avro prim ödeneceği kaydedildi.

Galatasaray Kulübü ayrıca, Tudor'un eski takımı Kardemir Karabükspor'a 150 bin avro sözleşme fesih bedeli ödeyeceğini duyurdu. AA

Etiketler: UEFA Şampiyonlar Ligi, Jan Olde Riekerink, igor tudor, Galatasaray, borsa istanbul
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