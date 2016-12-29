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Galatasaray tatile başladı

Ziraat Türkiye Kupası E Grubu 4. haftasında dün Tuzlaspor'a 3-2 kaybeden Galatasaray'da tatil başladı.

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Galatasaray tatile başladı
Tuzlaspor yenilgisi ve bu müsabakada 2 oyuncunun kırmızı kart görmesi, Galatasaray'da 5 gün sürecek tatilin moralsiz başlamasına neden oldu.
 
Sarı-kırmızılı futbolcular, 5 gün sürecek iznin ardından 3 Ocak Salı günü Florya Metin Oktay Tesisleri'nde toplanarak, ligin ikinci bölümünün hazırlıklarına başlayacak.
 
Kamp çalışmaları için 4 Ocak Çarşamba günü Antalya'ya gidecek olan Galatasaray, 8 Ocak Pazar gününe kadar hazırlıklarını burada sürdürecek.
 
Galatasaray, 8 Ocak'ta özel uçakla Antalya'dan Suudi Arabistan'ın Dammam kentine geçecek ve burada 9 Ocak Pazartesi günü El İttifak takımıyla bir hazırlık maçı oynayacak. AA
 
Etiketler: Ziraat Türkiye Kupası, Galatasaray, tatil
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