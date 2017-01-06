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Buradasınız : » » Galatasaray şehit polis oğluna destek verecek

Galatasaray şehit polis oğluna destek verecek

Galatasaray Kulübü, İzmir'de yaşanan terör saldırısında şehit olan polis memuru Fethi Sekin'in oğlu için eğitim bursu ve altyapıya alma sözü verdi.

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Galatasaray şehit polis oğluna destek verecek
Galatasaray Kulübü, İzmir'de dün yaşanan terör saldırısında şehit olan polis memuru Fethi Sekin'in oğluna destek verileceğini duyurdu.
 
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, meydana gelen terör saldırısı kınanırken, "Bu elim olaydan sonra, rahmetli Fethi Sekin'in çok iyi bir Galatasaray taraftarı olduğunu, oğlu Burak Tolunay'ın da Altınordu altyapısında futbol oynadığını öğrenmiş bulunmaktayız." denildi.
 
Galatasaray'ın, bugüne kadar kamuoyunun bildiği ya da bilmediği pek çok toplumsal olayda, ülkenin temel taşlarından biri olmanın sorumluluğuyla hareket ederek, üzerine düşen her görevi yerine getirdiği vurgulanan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
 
"Bu sefer de yapılacağından hiç kimsenin endişesi olmamalıdır. Biliyoruz ki Sekin ailesinin acısı henüz çok taze. Bu tür kararları almak için vakit çok erken. Ancak tüm kamuoyunun şunu bilmesini isteriz; Galatasaray altyapısının kapıları, şehidimizin emanetine ardına kadar açıktır. Bu konuda eğitim bursu verilmesi dahil her türlü imkan Galatasaray camiasının Sekin ailesine ve Türkiye'ye sözüdür." AA
 
Etiketler: Galatasaray, şehit polis, Fethi Sekin
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