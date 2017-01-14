Galatasaray Sabri'yle kazandı

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray, deplasmanda Atiker Konyaspor'u 1-0 yendi.

İlk yarı

Mücadelenin 2. dakikasında Carole'ün soldan ortasında, ceza sahasında müsait pozisyondaki Josue'nin kafa vuruşunda, top kaleci Serkan Kırıntılı'da kaldı.

8. dakikada Ali Çamdalı'nın pasıyla ceza sahasının sağında topla buluşan Skubic, meşin yuvarlağı kafayla penaltı noktası yakınında bulunan Bajic'e indirdi. Bu futbolcunun etkisiz vuruşunda, top yandan dışarı çıktı.

33. dakikada Atiker Konyaspor gole yaklaştı. Milosevic'in gönderdiği topa hareketlenen Skubic, meşin yuvarlağı ceza sahasında müsait bulunan Bajic'e indirdi. Topun gerisinde kalan Bajic, topa dokunamadı ve Galatasaray defansı meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

38. dakikada Mehmet Uslu'nun soldan ortasında, ceza sahasının sağında topla buluşan Skubic'in sert vuruşunda, meşin yuvarlak yandan auta gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 bitti.

İkinci yarı

51. dakikada Galatasaray öne geçti. Rodrigues'in soldan yaptığı yerden ortada, arka direkte topla buluşan Sabri Sarıoğlu'nun sert vuruşunda, meşin yuvarlağı son anda kaleci Serkan Kırıntılı çıkardı. Pozisyonun devamında bu kez sol ayağıyla ikinci vuruşunu yapan Sabri Sarıoğlu, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-1.

57. dakikada Sneijder'in soldan kullandığı serbest vuruşta, ceza sahasındaki Atiker Konyasporlu defans oyuncuları topu uzaklaştırdı. Ceza yayı üzerinde meşin yuvarlağı önünde bulan Sabri Sarıoğlu'nun bekletmeden sert vuruşunda, top az farkla üstten dışarı çıktı.

66. dakikada Ali Çamdalı'nın pasına hareketlenen ve ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Skubic'in sert şutunda, meşin yuvarlağı kaleci Muslera son anda kornere çeldi.

71. dakikada Atiker Konyaspor 10 kişi kaldı. Bu dakikada sarı kart gören Ali Çamdalı, hakem Mete Kalkavan'a itiraz edince ikinci sarı kartını alarak, kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.

76. dakikada Galatasaray'ın hızlı gelişen atağında, ceza sahasının sol çaprazından topla buluşan Rodrigues'in yerden vuruşunda, kaleci Serkan Kırıntılı topu son anda kornere çeldi.

86. dakikada Linnes'in sağdan ortasında, ceza sahası içinde iyi yükselen Sabri Sarıoğlu'nun kafa vuruşunda, kaleci Serkan Kırıntılı topu çeldi. Pozisyonun devamında Atiker Konyasporlu defans oyuncuları topu uzaklaştırdı.

Karşılaşma Galatasaray'ın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.