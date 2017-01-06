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Buradasınız : » » Galatasaray, oyuncu sayısını azaltmaya devam ediyor

Galatasaray, oyuncu sayısını azaltmaya devam ediyor

Sezonun ikinci bölümü için transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, kadrosundaki oyuncu sayısını da azaltmaya devam ediyor.

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Galatasaray, oyuncu sayısını azaltmaya devam ediyor

Sarı-kırmızılı takım, Lucas Elias Ontivero'dan sonra Jem Paul Karacan'ın da sözleşmesini karşılıklı feshetti. Galatasaray, 27 yaşındaki oyuncuya 240 bin avro fesih tazminatı ödeyecek.

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ'nin Borsa İstanbul'a gönderdiği, Kamuyu Aydınlatma Platformunda yer alan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Jem Paul Karacan ile sözleşmemiz karşılıklı olarak feshedilmiştir. Buna göre, 2017-2018 futbol sezonu sonuna kadar sözleşmesi gereği alacağı toplam 900 bin avro tutarında sabit transfer ücreti yerine futbolcuya 240 bin avro fesih tazminatı ödenecektir." ifadelerine yer verildi. AA

Etiketler: tazminat, Jem Paul Karacan, Galatasaray
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