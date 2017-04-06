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Galatasaray Odeabank Avrupa'ya galibiyetle veda etti

Galatasaray Odeabank, deplasmanda Almanya temsilcisi Brose Bamberg'i 84-79 mağlup ederek, THY Avrupa Ligi'ne galibiyetle veda etti.

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Galatasaray Odeabank Avrupaya galibiyetle veda etti

Basketbol THY Avrupa Ligi'nde normal sezonun 30. ve son haftasındaki karşılaşmada Galatasaray Odeabank, deplasmanda Almanya temsilcisi Brose Bamberg'i 84-79 mağlup etti.

Bu sonuçla Galatasaray Odeabank, 11. kez kazanarak organizasyona galibiyetle veda etti. Brose Bamberg ise turnuvayı 10 galibiyet, 20 mağlubiyetle tamamladı.

Karşılaşmaya 7-0'lık seriyle başlayan Brose Bamberg, ilk 3 dakikayı 9-4 önde geçti. Sonraki bölümde oyun üstünlüğünü ele alan ve 9-0'lık seri yakalayan Galatasaray Odeabank, 6. dakikada skorda 13-9 öne geçti. Maçın ilk çeyreğini ev sahibi takım, 23-20 önde tamamladı.

İkinci periyoda da iyi giren Brose Bamberg, 13. dakikada farkı 11 sayıya (33-22) çıkardı. Daha sonra hücumda sergilediği etkili oyunla farkı eritmeye çalışan Galatasaray Odeabank, soyunma odasına 45-43 geride girdi.

Brose Bamberg, karşılıklı basketlere sahne olan üçüncü periyodu 63-58 önde bitirdi.

Büyük bir bölümü Brose Bamberg'in üstünlüğüyle geçilen maçın 32. dakikasında Shilb'in basketleriyle 64-63 öne geçen sarı-kırmızılılar, son çeyrekte dış atışlardan bulduğu sayılarla karşılaşmadan 84-79 galip ayrıldı.

Galatasaray'da Sinan Güler 17, Blake Schilb ise 16 sayı kaydederek galibiyette önemli rol oynadı. Brose Bamberg'de ise Nicolo Melli'nin 17 sayısı mağlubiyeti engellemeye yetmedi. AA

Etiketler: Galatasaray Odeabank, Basketbol THY Avrupa Ligi
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