Galatasaray Medipol Başakşehir maç özeti

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finale yükselme maçında Medipol Başakşehir ile Galatasaray karşılaştı.

3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan mücadeleyi Medipol Başakşehir 2-1 kazandı ve çeyrek finale yükseldi.

Medipol Başakşehir'e çeyrek finali getiren golleri 15 ve 27'nci dakikalarda Mustafa Pektemek attı.

Galatasaray'ın tek golünü 90 artı 2'nci dakikada Eren Derdiyok kaydetti.

Galatasaray böyleci Ziraat Türkiye Kupası'na son 16 turunda veda etti.

Maçtan Notlar

Galatasaray Teknik Direktörü Jan Olde Riekerink, ligde son oynanan Akhisar Belediyespor maçının kadrosunda 3 değişiklik yaparak takımını sahaya sürdü.

Sarı-kırmızılı teknik adam, Fernando Muslera, Hakan Balta ve Josue'nin yerine, Cenk Gönen, Ahmet Çalık ve Nigel de Jong'u görevlendirdi.

Galatasaray'da Muslera ve Hakan Balta maç kadrosunda yer almazken, Josue ise yedek soyundu.

Kupada kale yine Cenk'e emanet

Hollandalı teknik adam, Ziraat Türkiye Kupası maçlarında alışıla geldiği üzere kaleyi yine Cenk Gönen'e verdi.

Son 16 turu olması ve tek maç eleminasyon sistemine göre oynanması nedeniyle Fernando Muslera'nın görev alma ihtimali olduğu iddialarına karşın Riekerink, Cenk Gönen'i yine ilk 11'de oynattı.

Cenk, bu sezon Galatasaray'ın kupada sahaya çıktığı 7 maçta da 90 dakika görev almıştı.

Medipol Başakşehir'de kadro revizyonu

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Galatasaray önünde önemli bir kadro değişikliği yaptı.

Avcı, ligde son oynanan Bursaspor maçının ilk 11'inde 6 değişikliğe gitti.

Bursaspor müsabakasının başlangıç kadrosunda yer alan Yalçın Ayhan, Eren Albayrak, Mahmut Tekdemir, Mossoro, Cengiz Ünder ve Mehmet Batdal bu kez ilk 11 dışında kaldılar. Bu oyuncuların yerlerine ise Bekir İrtegün, Ferhat Öztorun, Attamah, İrfan Can Kahveci, Doka ve Mustafa Pektemek, sahaya çıktı.