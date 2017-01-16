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Galatasaray, Maicon'da ısrarlı

Galatasaray, Brezilyalı stoper Maicon'un transferi için de yoğun çaba harcıyor.

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Galatasaray, Maiconda ısrarlı

Palmeiraslı Vitor Hugo’dan yüksek maliyeti yüzünden vazgeçen Galatasaray, Brezilya’dan bir defans oyuncusu için çalışmalarını sürdürüyor.

Sarı kırmızılılar, Sao Paulo’da forma giyen Maicon Pereira Roque ile görüşmeleri hızlandırdı. Uzun yıllar Porto’da forma giyen 28 yaşında ve 1 metre 91 santimetre boyundaki Brezilyalı futbolcuyla ilgili temasların olumlu gittiği bildirildi.

Hava hakimiyeti ile dikkatleri üzerine çeken Sambacı, stoper dışında sağbek olarak da oynayabiliyor.

2020’ye kadar Porto ile sözleşmesi bulanan Maicon’un transferi için Galatasaray yönetimi yoğun çaba harcıyor. Teknik direktör Jan Olde Riekerink'in de, Maicon'u kadroda görmek istediği belirtildi. 

Etiketler: Galatasaray, Brezilyalı stoper Maicon
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