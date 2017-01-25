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Galatasaray Maccabi'yi ezdi geçti

Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 19. haftasında Galatasaray Odeabank, sahasında İsrail temsilcisi Maccabi FOX'u 39 sayı farkla, 102-63 yendi.

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Galatasaray Maccabiyi ezdi geçti

Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 19. haftasında Galatasaray Odeabank, sahasında İsrail temsilcisi Maccabi FOX'u 39 sayı farkla, 102-63 yendi.

Bu sonuçla sarı-kırmızılı ekip, organizasyondaki 6. galibiyetini alırken, Maccabi FOX ise 13. yenilgisini yaşadı.

Galatasaray Odeabank, Maccabi FOX ile ligin ilk yarısında deplasmanda yaptığı mücadeleyi 98-92 kaybetmişti.

Diebler'dan 21 sayı
Galatasaray Odeabank'ta Diebler 21, Tyus 18, Micov ve Pleiss 16'şar sayıyla farklı galibiyete katkıda bulundu. Maçın en skorer oyuncusu ise Maccabi FOX formasıyla 22 sayı kaydeden Goudelock oldu.

Öte yandan, İsrail temsilcisiyle tarihinde 6. kez karşılaşan sarı-kırmızılı ekip, rakibine karşı ilk galibiyetini aldı. 

Etiketler: Galatasaray, Maccabi FOX
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